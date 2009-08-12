Тачанка, кулемет, поети - «Остання Барикада» презентує фестиваль "День Незалежності з Махном"

13 серпня відбудеться прес-конференція-презентація четвертого фестивалю "День Незалежності з Махном"

Зокрема в рамках прес-конференції-презентації відбудеться презентація «Махновського весілля» - променад на тачанці. Організатор – громадська організація Мистецьке об’єднання «Остання Барикада» (від театру ім. Франка по Хрещатику до УНІАН, Хрещатик, 4) (час - 11:30)

О 12-00 відбудеться прес-конференція і театралізоване дійство за участю голови оргкомітету фестивалю Олеся Донія, поетів Артема Полежаки, Вано Крюгера, Дмитра Лазуткіна, Світлани Поваляєвої, казкара Лірника Сашка та музичного гурту (біля УНІАН, Хрещатик, 4).

Телефон: 8 063 264-05-61.