Тачанка, кулемет, поети - «Остання Барикада» презентує фестиваль "День Незалежності з Махном"
15:22, 12 серпня 2009Суспільство
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13 серпня відбудеться прес-конференція-презентація четвертого фестивалю "День Незалежності з Махном"
Зокрема в рамках прес-конференції-презентації відбудеться презентація «Махновського весілля» - променад на тачанці. Організатор – громадська організація Мистецьке об’єднання «Остання Барикада» (від театру ім. Франка по Хрещатику до УНІАН, Хрещатик, 4) (час - 11:30)
О 12-00 відбудеться прес-конференція і театралізоване дійство за участю голови оргкомітету фестивалю Олеся Донія, поетів Артема Полежаки, Вано Крюгера, Дмитра Лазуткіна, Світлани Поваляєвої, казкара Лірника Сашка та музичного гурту (біля УНІАН, Хрещатик, 4).
Телефон: 8 063 264-05-61.
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