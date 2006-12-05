Черновецький обіцяє ряд непопулярних рішень

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ обіцяє найближчим часом ряд непопулярних рішень, але, за його словами, вони стосуються поповнення бюджету столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ попередив сьогодні на прес-конференції, де було порушено питання про викуп акцій додаткової емісії муніципального банку “Хрещатик”.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, це питання не відповідає темі сьогоднішньої прес-конференції: нові комунальні тарифи в столиці і субсидії. Він попросив дати можливість «на питання відповідати предметно». «Це не предмет нашої прес-конференції», - наголосив мер.

Разом з тим Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав: “З приводу інших комунальних підприємств, не менш важливих або неважливих для Києва, ви побачите скоро вельми неординарні мої рішення. Але для киян це добре. Тому що ми в результаті одержимо майже 600 млн. грн. доходу”.

Щодо банку “Хрещатик” мер сказав, що питання викупу акцій додаткової емісії вирішувалося на сесії Київради. “Конкретно ми ставили питання про викуп. Але більше я нічого такого не скажу. Я ніякого стосунку до цього не маю. А обговорювати тему, що хтось стане чиїмсь – це дурниці якісь”, - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він також наголосив, що зараз бізнесом не займається взагалі. “От взагалі. У мене навіть думок немає. Хоча все, що я робив у житті – це десятки тисяч робочих місць. Я цим дуже пишаюся. Я закреслив цю частину свого життя, коли я став політиком”, - відзначив мер.