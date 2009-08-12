Вартість навчання у вишах може зменшитися

16:42, 12 серпня 2009
Суспільство
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Антимонопольний комітет України припускає, що частина вишів країни вже у вересні цього року можуть зменшити ціну за навчання. Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив в.о. голови АМКУ Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО сьогодні на нараді в Харківській ОДА.

Кажучи про передумови цього, О.МЕЛЬНИЧЕНКО зазначив, що АМКУ за власною ініціативою почав вивчення ринку освітніх послуг, зокрема, обгрунтованість розмірів плати за навчання у вишах. Для перевірки комітет відібрав спеціальності "Правознавство" і "Стоматологія" у 25 кращих вишах країни за рейтингом Міносвіти, зокрема, в Національній юридичній академії, Харківському медуніверситеті, КНУ ім. Т.Шевченка та інших.

Поки що у АМКУ немає підстав говорити про те, чи "дійсно плата там завищена". Але з`ясувалося, що, наприклад, в Національній юракадемії і Харківському медуніверситеті плата за навчання порівняно з минулим роком зросла на 20%.

У зв`язку з цим комітет рекомендував вищим навчальним закладам самостійно "перевірити обгрунтованість підвищення цін і визначитися, до якого рівня їх можна знизити".

О.МЕЛЬНИЧЕНКО вважає, що однією з причин зростання вартості освіти є відсутність методики формування цін на освітні послуги. "Виші включають до своїх витрат і витрати на капітальне будівництво і оренду", - зазначив голова відомства. За його словами, АМКУ відправив до Міносвіти перелік статей, які можна включати в калькуляцію при розрахунку вартості навчання.

О.МЕЛЬНИЧЕНКО повідомив, що на нещодавній колегії АМКУ, де йшлося про вартість навчання, був присутній один із керівників Міносвіти. "І я сподіваюся, що в 2010 р. методика розрахунку ціни цих послуг зміниться", - сказав керівник комітету. Він також заявив про готовність притягувати до відповідальності тих представників галузі освіти, хто не займатиметься зменшенням високих цін за навчання.

 

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