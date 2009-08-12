16-річний підліток помстився за бабусю, скоївши подвійне вбивство

16:53, 12 серпня 2009
Суспільство
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Повідомлення з Херсонщини

У Великолепетиському районі Херсонської області за скоєння подвійного вбивства затримано 16-річного підлітка – учня 11-го класу місцевої школи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС в області, у селі Рубанівка Великолепетиського району під час гасіння пожежі у приватній оселі знайдено обгорілий труп 48-річного господаря будинку. При обстеженні території у колодязі на подвір’ї знайдено труп іншого 53-річного чоловіка з ножовими пораненнями в області шиї.

За підозрою у скоєнні злочину працівники міліції затримали 16-річного місцевого жителя. За словами затриманого, причиною скоєння злочину стала помста - начебто господар будинку місяць тому побив його бабусю, внаслідок чого вона потрапила до лікарні.

За даними слідства, 8 серпня хлопець разом із односельцем вживав спиртні напої у будинку сусіда. Неповнолітній схопив виделку, а потім ніж, і завдав односельцю декілька ударів у різні частини тіла, після чого витяг з будинку і скинув у яму з водою. Потім хлопець повернувся до будинку, де підпалив диван, на якому лежав господар помешкання - кривдник його бабусі. Вийшовши на подвір’я, він зачинив двері будинку. Господар помер від отруєння чадним газом.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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