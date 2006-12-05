Ющенко надіслав Папі Римському запрошення відвідати Україну

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні на зустрічі із єпископами Римо-католицької церкви в Україні повідомив, що ще у червні 2006 року направив послання Папі Римському Бенедикту XVI із запрошенням відвідати Україну.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

На зустрічі обговорювались відносини держави і Церков в Україні, а також роль Римо-католицької церкви в Української державі.

Президент наголосив, що держава без виокремлення і з рівною шаною ставиться до усіх Церков, які дбають в Україні про моральне зміцнення, єдність і добро українських громадян. В.ЮЩЕНКО переконаний, що співпраця держави та релігійних організацій є ключовою для духовного відродження нашого народу, а отже, вона повинна розвиватися сприятливим чином.

Глава держави наголосив, що Україна глибоко зацікавлена в розвитку загальноєвропейського діалогу толерантності і взаємної духовної підтримки. У цьому контексті В.ЮЩЕНКО пригадав візит до України Папи Римського Іоана Павла II, який мав виняткове значення для України як невід’ємної частки європейської духовної і культурної цивілізації.

Під час зустрічі були обговорені проблеми Римо-католицької церкви в Україні та шляхи їх вирішення. Мова йшла, зокрема, про справи, пов’язані з поверненням релігійним організаціям колишнього майна, їхньою діяльністю в сфері освіти, благодійництва. В.ЮЩЕНКО наголосив, що ці проблеми перебувають у його полі зору.

У зустрічі взяли участь Кардинал Мар’ян ЯВОРСЬКИЙ, заступник Глави Секретаріату Президента України Іван ВАСЮНИК, керівник Служби Секретаріату Президента України з питань збереження національного культурного надбання Ігор ЛІХОВИЙ.