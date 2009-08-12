Представник Президента в Криму вимагає безплатного входу на пляжі

Пляжі Криму повинні бути доступними і безкоштовними, особливо для жителів автономії, вважає постійний представник Президента України в АРК Леонід ЖУНЬКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Представництва Президента, Л.ЖУНЬКО обурений «невідповідальністю місцевих органів влади», які не звертають увагу на діяльність підприємців, що ігнорують постанову Ради міністрів Криму, яка зобов`язала всіх міністрів, голів республіканських комітетів, органи місцевого самоврядування відмінити накази та інші регламентні акти, які обмежують вільний доступ до місць масового відпочинку, на комунальні пляжі, на території та об`єкти природно-заповідного фонду автономії.

«На жаль, у різних регіонах Криму, незважаючи на прийняту постанову уряду автономії та рішення про створення робочої групи, яка розпочала рейди пляжами і знесення перегороджень, підприємці знову встановлюють їх і продовжують свою справу», - заявляє Л.ЖУНЬКО.

На його переконання, пляжі повинні бути доступними, а вартість послуг - обґрунтованою, бо інакше «відвідувачі більше не приїдуть» до Криму.

Представник глави держави вимагає від правоохоронних і контролюючих органів, Міністерства курортів і туризму автономії, Республіканського комітету з земельних ресурсів здійснити перевірку осіб і вжити заходів до тих, хто нехтує законами України, нормативно-правовими актами кримського парламенту та постановою Ради міністрів АРК, а винних притягнути у разі порушення до відповідальності.

Крім цього, Л.ЖУНЬКО закликав мерів і голів райдержадміністрацій «терміново вжити заходів щодо вільного доступу місцевого населення, відпочивальників та гостей півострова до пляжів». «При цьому особливу увагу приділити пляжним територіям, що знаходяться за межами населених пунктів», - додали у представництві Президента в Криму.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня кримський уряд зобов`язав органи місцевого самоврядування відмінити накази й інші акти, які обмежують вільний доступ відпочивальників до місць масового відпочинку, на комунальні пляжі, на території і об`єкти природно-заповідного фонду автономії.

У Криму лише 37 із 443 пляжів є комунальними.