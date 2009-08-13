Сьогодні в Івано-Франківську презентували книгу історика, професора Київського національного університету імені Т.Шевченка Володимира СЕРГІЙЧУКА «Симон Петлюра».

Як передає кореспондент УНІАН, автор наголосив на презентації, що «Симон Петлюра і сьогодні кличе українців за собою до побудови Української держави». За словами В.СЕРГІЙЧУКА, нинішні проблеми в Україні від того, що «вищі урядові очільники не звертаються до творчої спадщини Симона Петлюри, в якій вказано шлях, яким треба йти Україні».

Автор книги на основі архівних документах спростував усталену думку, що Симон Петлюра був автором «єврейських погромів». «Симон Петлюра – це постать, яка уособлювала соборну Україну, - наголосив В.СЕРГІЙЧУК. – Він виступав меценатом євреїв-біженців, які не хотіли бути під більшовиками. Симон Петлюра – великий інтернаціоналіст. Він був першим захисником єврейського народу». А про так звані погроми щодо євреїв, то це вигадки «ворогів Петлюри», додав історик. На думку автора книги, нині настав час, щоб «йому (Петлюрі) подякувати, в тому числі і євреям». Адже нині «справа Петлюри – це справа української честі». Автор переконаний, що С.Петлюра «фігура поборницького масштабу», яка була «беззавітно віддана ідеї української справи».