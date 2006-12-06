Уряд спростив процедуру оформлення субсидій

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив віце-прем`єр-міністр Дмитро ТАБАЧНИК, пославшись на рішення, прийняте сьогодні на засіданні уряду.

Крім того, Кабінет Міністрів схвалив проект закону, що дозволяє реструктуризувати заборгованість населення за житлово-комунальні послуги, накопичену до 1 грудня 2006 року.

Нагадаємо, вчора про ухвалення Кабміном вказаних рішень повідомив віце-прем`єр-міністр Дмитро ТАБАЧНИК в ході селекторної наради з питань ЖКГ.

Зокрема, за його словами, для оформлення субсидій громадянам потрібно буде пред’являти всього два документи – довідку про доходи, а також рахунки з оплати за послуги ЖКГ.

Д.ТАБАЧНИК зазначив, що, згідно з рішенням уряду, право на отримання субсидій матимуть громадяни, які платять за послуги ЖКГ більше 20% сукупного доходу, а у разі наявності в сім`ї інвалідів або непрацездатних – 15%.

Д.ТАБАЧНИК підкреслив, що, попереджаючи можливе виникнення черг в управліннях з оформлення субсидій, уряд передбачить в постанові положення, згідно з яким субсидія може оформлятися протягом 2 місяців з моменту ухвалення рішення органом місцевого самоврядування про підвищення тарифів. Так, для прикладу, зазначив Д.ТАБАЧНИК, якщо рішення про підвищення тарифів було ухвалене з 1 грудня ц.р., оформлення субсидій можна провести до 1 лютого 2007 року. Крім того, уряд доручив місцевим адміністраціям посилити роботу управлінь з оформлення субсидій. Зокрема, обл- і райадміністраціям доручено організувати двозмінну роботу цих управлінь – з 8.00 до 20.00.

Зокрема, Д.ТАБАЧНИК від імені уряду дав доручення Мінбуду, Мінекономіки, Мінфіну, Мінпраці, а також Мінюсту невідкладно протягом доби пропрацювати відповідні зміни в Закон України «Про реструктуризацію заборгованості населення за квартирну плату, житлово-комунальні послуги, спожитий газ і електроенергію».

Довідка УНІАН. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. №976, реструктуризація заборгованості і внесення поточних платежів проводиться шляхом укладення громадянином з підприємством, що надає житлово-комунальні послуги, договору про реструктуризацію заборгованості і внесення поточних платежів за житлово-комунальні послуги.

Заборгованість громадян з оплати житлово-комунальних послуг, яка утворилася на 1 липня 2003 р., реструктуризується терміном до 60 місяців - залежно від суми заборгованості і рівня сукупного доходу сім`ї на дату реструктуризації.

На період погашення реструктуризованої заборгованості загальна сума поточних платежів і платежів з погашення реструктуризованої заборгованості не повинна перевищувати 25 відсотків доходів, які визначаються під час нарахування субсидій для працюючих громадян, і 20 відсотків - для пенсіонерів та інших осіб, які одержують будь-які види соціальної допомоги.

У разі, якщо доходів громадянина, який уклав договір про реструктуризацію заборгованості, не вистачає для повного погашення, термін дії договору продовжується за письмовою заявою громадянина до повного його погашення.

За даними Держкомстату, в січні-червні 2006 року з населенням було укладено 61,6 тис. договорів про погашення реструктуризованої заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг.

З початку дії постанови про погашення реструктуризованої заборгованості (липень 2003 року) і по липень 2006 року було укладено 2 млн. 404,9 тис. договорів на суму 1 млрд. 555,8 млн. грн. Сума внесених платежів становила 722,8 млн. гривень.