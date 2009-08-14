Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,30 грн./дол., продають – по 8,41 грн./дол. Курс купівлі/продажу дещо збільшився в порівнянні з 13 серпня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,20-8,37 грн./дол., з продажу – 8,37-8,50 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках збільшився на 0,4% в порівнянні з 13 серпня і складає сьогодні 11,77 грн./евро, продажу – на 0,7%, до 12,06 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,40-11,94 грн./євро, з продажу – в межах 11,99-12,30 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках у порівнянні з 13 серпня трохи збільшився і складає в середньому 0,2433 грн./рубль, продажу – на 1% - до 0,2599 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,20-0,259 грн./рубль, з продажу – 0,255-0,27 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає сьогодні 8,30 грн./дол., продажу – 8,41 грн./дол., курс купівлі/продажу трохи збільшився відучора. Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,20-8,35 грн./дол., з продажу – 8,39-8,50 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва трохи підвищився в порівнянні з 13 серпня і складає 11,80 грн./євро, продажу – на 0,7% - до 12,06 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,40-11,91 грн./євро, з продажу – в межах 11,99-12,30 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці в порівнянні з 13 серпня зменшився на 0,5% і складає в середньому 0,2391 грн./рубль, продажу – підвищився на 1,3% - до 0,2614 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,20-0,253 грн./рубль, з продажу – 0,256-0,27 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,25/8,40 грн., євро – 11,70/12,05 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,25/8,50 грн., євро – 11,60/12,30 грн., рубль – 0,24/0,26 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,20/8,40 грн., євро – 11,65/12,10 грн., рубль – 0,25/0,264 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 14 серпня, складає: гривні до долара США – 7,749, до євро – 11,075646, до російського рубля – 0,24106.