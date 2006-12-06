У Києві з вогнепальної зброї поранили директора магазину

5 грудня у Дарницькому районі Києва з вогнепальної зброї невідомий поранив директора одного із продовольчих магазинів.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ УМВС України в м. Києві, інцидент стався о 21.30 на вулиці Садовій біля магазину «Продукти».

Як зазначили у ЦГЗ, невідома особа пострілом із невстановленої вогнепальної зброї поранила у праве коліно директора вказаного магазину (1983 року народження), після чого зникла з місця скоєння злочину.

Потерпілого госпіталізовано. Обставини з’ясовує Дарницьке райуправління міліції. Особа людини, що стріляла, встановлюється.