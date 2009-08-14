Першу київську міську електричку обіцяють запустити 31 серпня

31 серпня 2009 року о 14:00 відбудеться запуск в експлуатацію першої міської електрички сполученням станція «Троєщина» – станція «Київ-Петрівка».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, першими пасажирами міської електрички стануть Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, перший заступник голови КМДА Денис БАСС, начальник Південно-Західної залізниці Олексій КРИВОПІШИН, генеральний директор КП «Київпастранс» Микола ЛАМБУЦЬКИЙ та представники засобів масової інформації.

У прес-службі зазначили, що завдяки реалізації проекту міської електрички будуть вирішені нагальні проблеми забезпечення транспортного сполучення житлових масивів Троєщина, Райдужний та Воскресенка з Правим берегом.

Міська електричка курсуватиме через Петровський залізничний мостовий переїзд. Існуюче залізничне кільце має протяжність 42 км та охоплює майже весь центр міста, за винятком Шевченківського району.

Вже сьогодні Південно-Західна залізниця підготувала під міські перевезення три електропотяги. Одночасно такий електропотяг зможе перевозити близько 1,5 тисячі пасажирів.

Наразі силами Південно-Західної залізниці спільно з КП «Київпастранс» виконано всі необхідні роботи з реконструкції платформ, будівництва та обладнання касових і технологічних приміщень на станціях «Київ-Петрівка» та «Троєщина». Пропуск пасажирів здійснюватиметься автоматизовано, через турнікети. Також облаштовані пішохідні підходи від автобусної зупинки до платформи станції «Троєщина» та виконано благоустрій прилеглої території.

Вартість проїзду міською електричкою буде встановлено у відповідності із існуючими міськими тарифами у муніципальному громадському транспорті. Пільгові категорії пасажирів користуватимуться електричкою безкоштовно.

Під’їзд до станції «Троєщина» з районів Троєщина, Райдужний та Воскресенка буде здійснюватись новими автобусними маршрутами №№ 59, 60, 61.