Кабмін оголошує про прес-конференцію Тимошенко

Акредитація до 16.00 неділі

17 серпня 2009 р. у приміщенні прес-центру Кабінету міністрів України відбудеться прес-конференція прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО. Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ, прес-конференція розпочнеться о 10.00. Вхід до Будинку уряду – з вул. Грушевського, 12/2, 1-й, 3-й під’їзди, 7 поверх. Акредитація представників ЗМІ триває до 16:00, 16 серпня за телефонами: 256-75-82, 256-75-81, 256-65-71, 80672390772, 80503855521.

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