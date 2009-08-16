У Скадовську пройдуть дитячі "Чорноморські ігри"

19 - 25 серпня у Скадовську Херсонскої області відбудеться ХІ Всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль "Чорноморські ігри".

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Скадовської міської ради.

У рамках фестивалю відбудеться конкурс серед 22 вокалістів, змагання танцювальних колективів, карнавальна хода, шоу повітряних зміїв, конкурс малюнків на стінах і скульптур з піску, графіті та вечірні розваги. Вперше, у рамках "Чорноморських ігор", відбудеться фестиваль пляжних ігрових програм.

У гала-концерті братимуть участь Тіна КАРОЛЬ, ПОТАП і Настя КАМЕНСЬКИХ.

Мета фестивалю "Чорноморські ігри" - пошук і розвиток талановитих дітей в Україні. Участь у конкурсах є безкоштовною, що дає можливість залучити дітей з незаможних сімей, сиріт та жителів сільської місцевості.