Погода на 7-11 грудня

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. На більшій частині території країни вночі та в першій половині дня туман. Вітер південно-західний, південний, 5-10 м/с, у Карпатах окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла; на крайньому заході та півдні країни вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

8-9 грудня - хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. У східній половині місцями туман, ожеледь, паморозь. Вітер південно-західний, південний, 5-10 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла; на крайньому півдні та заході країни місцями вночі 5-7° тепла, вдень 10-14° тепла; в Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°.

10 грудня - без істотних опадів, лише вдень у західній частині дощі. 11 грудня в Україні, окрім західних та східних областей опади, переважно у вигляді дощу. Температура вночі на Лівобережжі від 2° тепла до 3° морозу, у східних областях до 6° морозу, на решті території 0-6° тепла; вдень 2-8° тепла, в Криму, а 10 грудня і на Одещині та Миколаївщині до 12°.

У Києві та області у четвер очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та у першій половині дня слабкий туман. Вітер південно-західний, 5-8 м/с. Температура у Києві вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла; по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла.

8-9 грудня - хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла.

10 грудня - без істотних опадів, 11 грудня опади, переважно у вигляді дощу. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-8°.