Податок на першу реєстрацію ввезених іномарок підвищили в 2-75 раз

Верховна Рада України прийняла в другому читанні проект Закону «Про внесення змін в деякі законодавчі акти України (щодо реєстрації транспортних засобів)».

Як передає кореспондент УНІАН, "за" проголосували 232 народних депутата.

Даним законопроектом передбачається ввести різні ставки податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів при першій реєстрації транспортних засобів в Україні і при проведенні чергового технічного огляду.

Законопроектом передбачено значне підвищення розміру цього податку при першій реєстрації. Зокрема, для автомобілів легкових з об`ємом двигуна від 1001 до 1500 куб. см ставка податку при першій реєстрації підвищується для автомобілів, які використовувалися до 8 років, - з 4 до 7 грн., а для тих, які експлуатуються понад 8 років, - з 4 до 300 грн. Для автомобілів з об`ємом двигуна від 1501 до 1800 куб. см максимальна ставка податку становить 400 грн., з об`ємом двигуна від 1801 до 2500 куб. см – 500 грн., з об`ємом двигуна від 2501 до 3500 куб. см – 750 грн., з об`ємом двигуна понад 3501 куб. см – 1 тис. грн.

У законопроекті вказано, що при проведенні чергового техогляду податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів платитиметься за діючими ставками.