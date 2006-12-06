У Запоріжжі завтра зупиняться всі трамваї і тролейбуси

У Запоріжжі із завтрашнього дня повністю припиняється рух трамваїв і тролейбусів через заборгованість за спожиту електроенергію комунального підприємства "Запоріжелектротранс", яке здійснює на території міста пасажироперевезення трамваями і тролейбусами.

Як розповів УНІАН заступник директора ВАТ "Запоріжжяобленерго" зі збуту Олександр ГРОМОВ, "на сьогоднішній день загальний борг "Запоріжелектротрансу" за електроенергію становить 19 млн. 298 тис. грн., з них 1 млн. 339 тис. грн. - борг, напрацьований підприємством з початку року".

За словами О.ГРОМОВА, ВАТ "Запоріжжяобленерго" неодноразово направляло керівництву КП попередження - повідомлення про те, що згідно із Законом України "Про електроенергетику" енергопостачальна компанія не має права поставляти електроенергію безкоштовно, проте результату не було.

"У жовтні "Запоріжелектротранс" знов не розрахувався за відпущені обсяги, збільшивши свій борг ще на 550 тис. грн. У зв`язку з цим керівництво енергокомпанії вимушено прийняти рішення про обмеження енергопостачання боржника", - розповів заступник директора ВАТ "Запоріжжяобленерго", зазначивши, що подачу електроенергії КП буде припинено сьогодні о 23-00.

Дату відновлення енергопостачання "Запоріжелектротрансу" енергетики не називають.

"Відповідно до законодавства України, енергопостачальна організація має право поставляти електроенергію підприємству-боржнику лише в тому випадку, якщо воно забезпечує 100% розрахунки з поточних платежів і виконує умови графіка погашення боргу. Як тільки ці, передбачені законодавством, умови будуть "Запоріжелектротрансом" виконано, енергопостачання цього підприємства буде відновлене в повному обсягу", - пояснив О.ГРОМОВ.

У КП "Запоріжелектротранс" коментувати ситуацію з енергопостачанням підприємства відмовилися.