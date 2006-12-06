Турчинов: після прийняття бюджету ”Нафтогаз” оголосять банкротом

Ухвалення Верховною Радою України проекту закону "Про державний бюджет України на 2007 рік" в запропонованій урядом редакції призведе до банкрутства НАК "Нафтогаз України" в 2007 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав народний депутат, перший заступник голови фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні в залі засідань Верховної Ради в ході обговорення законопроекту про держбюджет наступного року.

"Якщо бюджет буде прийнято, НАК "Нафтогаз України" впродовж 2007 року буде оголошений банкротом, якого розпродадуть за кредити. Тобто, Україну позбавлять цього стратегічного підприємства", - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Нагадаємо, що в 2006 році «Нафтогаз України» повинен перерахувати до державного бюджету України 11,5 млрд. грн. податків і зборів, що становить 22,6% від прогнозованого загального доходу компанії.

4 грудня Міністерство фінансів внесло доповнення в проект держбюджету України на 2007 рік, яким пропонується компенсувати зростання вартості газу для підприємств теплокомуненерго за рахунок погашення податкової недоїмки «Нафтогазу України» за 1999-2003 рр. в сумі 2,64 млрд. грн.

Таким чином, суму податкових платежів до держбюджету «Нафтогазу України» на 2007 рік запропоновано збільшити до 14,1 млрд. грн., що становитиме близько 27% від загальних доходів компанії. Для порівняння – сума податкових вилучень з доходів ВАТ «Газпром» в 2006 році становитиме 10,7%.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

У 2005 році НАК «Нафтогаз України» перерахував до Держбюджету 11,25 млрд. грн.