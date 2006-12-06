Верховна Рада прийняла державний бюджет на 2007 рік
"За" проголосували 249 нардепів
Верховна Рада ухвалила Закон України “Про державний бюджет України на 2007 рік”.
Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 249 із 421 народного депутата зареєстрованих у залі.
За прийняття бюджету проголосували 186 депутатів із фракції Партії регіонів, 5 - від БЮТ, 4 – від «Нашої України», 29 – від СПУ, 21 – КПУ, 4 позафракційних депутати.
Доходи державного бюджету України на 2007 рік заплановані у сумі 147 млрд. 888 млн. грн., у тому числі доходи загального фонду державного бюджету – 116 млрд. 176 млн. грн., доходи спеціального фонду – 31 млрд. 711 млн. грн.
Видатки державного бюджету на 2007 рік заплановані у сумі 161 млрд. 819 млн. грн., у тому числі видатки загального фонду - 130 млрд. 90 млн. грн., видатки спеціального фонду – 31 млрд. 728 млн. грн.
Обсяги надання кредитів з державного бюджету заплановані у сумі 3 млрд. 753 млн. грн., у тому числі надання кредитів загального фонду державного бюджету - 1 млрд. 37 млн. грн.
Граничний розмір дефіциту державного бюджету України на 2007 рік запланований у сумі 15 млрд. 715 млн. грн., у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду – 14 млрд. 412 млн. грн.
Надходження від приватизації заплановані в обсягу 10 млрд. 587 млн. грн.
Прожитковий мінімум на 2007 рік затверджений у розмірі з 1 січня - 492 грн., з 1 квітня – 501 грн., з 1 жовтня – 510 грн.
Розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2007 року встановлюється на рівні 400 грн. на місяць, з 1 липня 2007 року – 420 грн. та з 1 грудня 2007 року – 450 грн.
Граничний розмір державного внутрішнього боргу України на 31 грудня 2007 року встановлюється у розмірі 20 млрд. 274 млн. грн. і в сумі 1 млрд. 33 млн. доларів США. Граничний розмір державного зовнішнього боргу України – у сумі, еквівалентній 9 млрд. 890 млн. доларів США.