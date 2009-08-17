У Києві аварійно зупинено ТЕЦ-6: 4 райони без гарячої води

Сьогодні, 17 серпня, через припинення газопостачання з боку ДК «Газ України» сталася аварійна зупинка другого енергоблоку ТЕЦ-6 АК «Київенерго».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АК «Київенерго».

За словами заступника технічного директора АК «Київенерго» Юрія ГЛАДИШЕВА, о 10:15 диспетчер «Киевтрансгазу» повідомив про початок примусового зниження тиску газу на ТЕЦ-6, і вже о 12:25 система захисту на ТЕЦ-6 відключила енергоблок №2.

Як зазначає прес-служба компанії, зупинка газопостачання ТЕЦ-6 і відключення останнього блоку, який був у роботі, призвели до значного зниження надійності енергопостачання споживачів Києва і Київської області, оскільки ТЕЦ-6 припинила генерацію електроенергії.

За даними «Київенерго», через припинення газопостачання повністю припинено гаряче водопостачання споживачам Оболонського, Деснянського районів і частини Дніпровського і Подільського районів Києва. Без гарячого водопостачання залишаються 3810 споживачів (2753 житлових будинків, 69 лікувальних закладів, 205 дитячих садів, 158 шкіл, 625 відомств).

За даними прес-служби, в даний час борг «Київенерго» за спожитий газ перед ДК «Газ України» становить 596 млн. грн. При цьому з початку року компанія майже не приростила заборгованість перед газопостачальниками, незважаючи на великі обсяги використання палива для виробництва теплової енергії споживачам. Водночас рівень заборгованості споживачів за теплову енергію станом на 14 серпня 2009 року становить 814,041 млн. грн., із них борг житлових організацій – 754,793 млн. грн. Борг споживачів за використану електричну енергію становить 617,255 млн. грн. Найбільшим боржником компанії є ВАТ «Київводоканал» – 286,345 млн. грн.

Борг Київської міської державної адміністрації перед АК "Київенерго" з компенсації різниці тарифів на виробництво теплової енергії на 1 липня 2009 року становив 1,2 млрд. грн.