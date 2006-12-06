В Україні почалося встановлення першої електронної дорожньої системи

Вперше в Україні, на в`їзді до Києва, на трасі Київ-Бориспіль почалися роботи з установлення нової системи управління автомобільним транспортом. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку.

За даними прес-служби, новаторська система поки що працюватиме на 18 км траси: від Харківської площі до Борисполя. Фахівці планують запустити систему в тестовому режимі влітку наступного року.

Завдяки перевагам такої системи, а це відеокамери уздовж дороги, спеціальні метеостанції, вмонтовані в асфальт і т.п., наприклад, водії матимуть нагоду за три години до початку ожеледі одержати попередження про погіршення погодних умов. Також система стежитиме за якістю проїжджої частини і інформуватиме водіїв через спеціальні монітори, встановлені на трасі. Метеостанції самі визначатимуть необхідну кількість хімічних реагентів для покриття проїжджої частини.

Як відзначили в прес-службі, система попереджатиме виникнення інших проблем: заторів на дорогах, вибоїн на трасі, аварій і сприятиме безперешкодному руху транспорту на дорогах.

Нова система повністю запрацює вже в червні 2007 року.

Державі електронна дорожня система обійдеться в 35 млн. грн., плюс 13 млн. грн. необхідно витратити на центр управління, в якому фахівці зможуть відстежувати ситуацію на дорозі.

Київська електронна система буде єдиною у всій Східній Європі, зазначили в прес-службі.