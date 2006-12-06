Якщо Ющенко скористається правом вето щодо бюджету...

Президент України Віктор ЮЩЕНКО визначиться з підписанням Закону України «Про державний бюджет на 2007 рік» протягом 15 днів.

Про це заявив перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК в ефірі телеканалу «1+1».

Він наголосив, що рішення про ветування основного фінансового закону є політичним питанням.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, якщо Президент скористається правом вето, урядова коаліція звинувачуватиме його у блокуванні бюджетного процесу, а якщо Президент підпише документ, то йому доведеться брати на себе частину відповідальності. Тому А.ЯЦЕНЮК вважає, що Президент після того, як отримає закон про держбюджет, вивчить його і в установлений законом термін (15 днів) прийме рішення.

А.ЯЦЕНЮК в ході розмови розкритикував соціальну складову держбюджету. Він нагадав, що прожитковий мінімум для непрацездатних осіб – 395 грн. – є показником для встановлення мінімальної пенсії. «Якщо мене хтось хоче переконати, що можна прожити на 395 грн., йому це навряд чи вдасться», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Він зауважив, що в наступному році кожен пенсіонер недоотримуватиме 39 грн., що «є значними коштами для людей, які рахують кожну копійку».

А.ЯЦЕНЮК також негативно оцінив і темпи зростання мінімальної заробітної плати у наступному році.

«Я міг би ще багато гвіздків вбити в бюджет, але хочу сказати, що є й багато позитиву», - зауважив перший заступник глави Секретаріату, додавши, що завдяки зусиллям Президента в документі було вирішено ряд ключових питань, в тому числі і в соціальній сфері.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада ухвалила Закон України “Про державний бюджет України на 2007 рік”.

Доходи державного бюджету України на 2007 рік заплановані у сумі 147 млрд. 888 млн. грн., у тому числі доходи загального фонду державного бюджету – 116 млрд. 176 млн. грн., доходи спеціального фонду – 31 млрд. 711 млн. грн.

Видатки державного бюджету на 2007 рік заплановані у сумі 161 млрд. 819 млн. грн., у тому числі видатки загального фонду - 130 млрд. 90 млн. грн., видатки спеціального фонду – 31 млрд. 728 млн. грн.

Прожитковий мінімум на 2007 рік затверджений у розмірі з 1 січня - 492 грн., з 1 квітня – 501 грн., з 1 жовтня – 510 грн.

Розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2007 року встановлюється на рівні 400 грн. на місяць, з 1 липня 2007 року – 420 грн. та з 1 грудня 2007 року – 450 грн.