Янукович: відтепер Україна вперше може бути ефективно керована

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ підкреслює, що саме у 2006 році Україна вперше отримала можливість створення ефективної системи управління.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на робочому ланчі з провідними представниками фінансових і ділових кіл США в Нью-Йорку.

Зокрема, зазначивши, що протягом 15 років незалежності держави багато чого позитивного було зроблено, В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що лише у 2006 році була створена нова система державного управління – парламентсько-президентська система. При цьому він звернув увагу присутніх на це з точки зору ефективності роботи влади та передбачуваності її дій.

“Саме в цьому році моя держава вперше отримала можливість створення ефективної системи управління”, - зокрема, заявив В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що запорукою цього є співпраця уряду і парламенту, а також механізм спільної відповідальності.

“Вперше створена коаліція в парламенті, коаліційний уряд, вперше перерозподіл повноважень між Президентом і урядом дає цій системі працювати ефективно і відповідально”, - сказав прем’єр.

Тому, за його словами, тільки в поточному році з’явилася можливість розпочати системні реформи в державі.