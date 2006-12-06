Масяня стала героїнею мультфільму востаннє

Олег Куваєв, автор культового мультиплікаційного персонажу "Масяні", представив новий анімаційний фільм про пригоди віртуальної пані. За його словами, серія "Мотиль у захриплого тракториста" є сотою за ліком і "либонь, останньою" в історії Масяні.

У новій картині Масяня постає перед глядачами в образі мотиля, котрий очікує перетворення на лялечку . До перетворення Масяні залишається чекати ще довго, але їй вдається дізнатися про чудодійний спосіб наближення перетворення в лялечку. А фінал мультфільму підтверджує слова Куваєва про те, що ця серія стане останньою.

Що до самого Куваєва, то він залишив студію “Мульт.Ру”, яку очолював впродовж кількох років, 10 жовтня 2006 року. За договором із студією, до кінця 2006 року проекти "Масяня" і "Магазинчик Бо" випускалися за його сценаріями і з його озвученням і режисурою. Мабуть, ”Мотиль” справді стане останньою серією “Масяні”. Принаймні, до створення якої докладе рук саме Куваєв.

Лента.ру