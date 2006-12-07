У Чернівцях затримали групу сутенерів

Буковинські правоохоронці припинили діяльність двох організованих злочинних груп, одна з яких займалася торгівлею людьми, а друга сутенерством. Загалом з початку року на Буковині розкрито чотири злочини, пов’язані з торгівлею людьми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, УМВС у Чернівецькій області Олександр РАРЕНКО.

За його словами, правоохоронці перекрили також два канали вивезення дівчат за кордон і не допустили вивезення чотирьох українок до Туреччини з метою їх сексуальної експлуатації, а також виявили ще п’ятьох потерпілих від торгівлі людьми.

За словами О.РАРЕНКА, одна із буковинських груп сутенерів експлуатувала 27 дівчат, зокрема й чотирьох неповнолітніх. Майже всі дівчата були із сільської місцевості, з незаможних та неблагополучних родин. За одну ніч кожна з них приносила дохід сексуальним експлуататорам у розмірі 400-800 грн. «Роботодавці» забезпечували членів своєї профспілки житлом, охороною, харчуванням та одягом. Організатори сутенерського бізнесу вже відбувають покарання.

Цього року в області виявлено також 14 злочинів, пов’язаних з розповсюдженням порнографічної продукції, один злочин, пов’язаний з розповсюдженням творів, що пропагують культ насильства та жорстокості, чотири злочини, пов’язані з утриманням місць розпусти, один злочин, пов’язаний зі звідництвом для розпусти, та два злочини, пов’язані з проституцією.