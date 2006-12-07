Янукович хоче знати, скільки коштує Україна

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ обговорив з керівництвом Нью-йоркською фондовою біржі можливість реєстрації українських підприємств

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили журналістам головний управляючий Нью-Йоркської фондової біржі Джон ТЕЙН та В.ЯНУКОВИЧ.

За словами Д.ТЕЙНА, він із захватом ставиться до ідеї залучення українських підприємств до співпраці з Нью-Йоркською біржею.

У цьому контексті він повідомив про домовленості з В.ЯНУКОВИЧЕМ організувати в Україні спільний семінар, на якому буде розроблена програма для українських підприємств, яка допоможе їм котуватися на Нью-Йоркській біржі.

У свою чергу, В.ЯНУКОВИЧ заявив: «Ми дуже зацікавлені вийти на Нью-Йоркську фондову біржу». При цьому він зазначив, що для України зараз дуже важливо вийти на реальну оцінку її власності.

«Тому реєстрація наших підприємств (на Нью-Йоркській біржі – УНІАН) і котування акцій – це можливість не тільки розвивати фондовий ринок, а й можливість залучати інвестиції в економіку», - сказав він.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ висловив впевненість, що проведення першого міжнародного семінару спільно з Нью-Йоркською біржею в Україні зацікавить українські компанії у співпраці з цією біржею.

Пізніше, виступаючи на робочому ланчі з провідними представниками фінансових і ділових кіл США в Нью-Йорку, прем’єр висловив вдячність американській стороні за зустріч на Нью-Йоркській фондовій біржі. Він наголосив, що фондовий ринок України тільки починає розвиватися, а власність українських компаній, за приблизними оцінками, недооцінена десь у десять разів. Водночас прем’єр висловив переконання, що ринок цінних паперів в Україні у найближчі 2-3 роки буде стрімко розвиватися, на ньому відбудеться бум.

У цьому контексті В.ЯНУКОВИЧ запевнив, що багато українських компаній готові для реєстрації на ІPО.

Зазначивши, що за останні 15 років в Україні зростала бізнесова еліта, прем’єр-міністр наголосив, що сьогодні Україна дійсно є державою, яка динамічно розвивається, і що динаміка зростання її економіки буде покращуватися.