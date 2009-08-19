Мін'юст: киянам мусять перерахувати вартість ЖКП за старими тарифами

Окружний адміністративний суд м. Києва у забезпечення позову уряду заборонив Київській міській державній адміністрації підвищувати тарифи на житлово-комунальні послуги в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив журналістам перший заступник міністра юстиції України Євген КОРНІЙЧУК.

За його словами, Київська державна міська адміністрація зобов`язана виконати постанову Окружного адмінсуду столиці від 12 серпня ц.р. про заборону підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, і направити киянам нові квитанції для здійснення платежів за старими тарифами.

Є.КОРНІЙЧУК зазначив, що уряд дав можливість КМДА в період з 12 серпня самостійно ухвалити рішення про скасування підвищення тарифів, але, на жаль, адміністрація цього не зробила.

«Ми, згідно із законом, дали КДМА кілька днів для добровільного виконання цієї постанови суду. Наскільки нам відомо, КДМА ніяк не відреагувала. Вчора ми передали через виконавчу службу, офіційно в рамках процедури виконання, цю постанову для виконання. В майбутньому, у разі якщо КДМА не відреагує, ми звернемося до прокуратури, і наступає кримінальна відповідальність», - сказав Є.КОРНІЙЧУК.

Він ще раз наголосив, що уряд закликає киян платити за житлово-комунальні послуги за старими тарифами.

Крім того, заступник міністра юстиції зазначив, що уряд уважно стежитиме за тим, як влада інших регіонів поводитиметься з тарифами, і якщо вони так само, як у Києві, підвищуватимуться необгрунтовано, то уряд також звертатиметься до суду.

Є.КОРНІЙЧУК зазначив, що підвищення тарифів може відбуватися лише за рішенням місцевих рад, а не держадміністрацією, причому у разі, якщо відсутні заборгованості із зарплат бюджетним організаціям: вчителям, медикам і так далі.

У постанові Окружного адмінсуду м. Києва, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН, наголошується: «... клопотання Кабінету міністрів про забезпечення позову задовольнити і заборонити КДМА до завершення розгляду справи по суті» здійснювати розрахунки за житлово-комунальні послуги за новими тарифами.

Постанова набуває чинності з 12 серпня і підлягає негайному виконанню.

Як повідомляв УНІАН, згідно із розпорядженням КДМА з 1 червня в Києві тарифи на воду і опалювання було збільшено приблизно удвічі. Тарифи на послуги за утримання будинків, споруд і прибудинкових територій, які надаються ЖЕО, визначені за кожним будинком окремо.

17 липня Кабінет міністрів припинив дію розпоряджень Київської міської державної адміністрації №№516, 518, 520 від 29 квітня 2009 року про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Шевченківський райсуд Києва своєю ухвалою у справі №2а-57/09 зупинив дію розпоряджень КДМА від 29 квітня 2009 р. про підвищення комунальних тарифів. Суд ухвалив це рішення за позовом правозахисника Віктора КУЛІ. Але Київський апеляційний адміністративний суд 27 липня ц.р. скасував ухвалу райсуду про зупинення дії нових тарифів на житлово-комунальні послуги.