Розпочнеться ярмарок вакансій агропромислового комплексу

9 грудня об 11-00 (Міжнародний виставковий центр, Броварське шосе, 15) відбудеться ярмарок вакансій агропромислового комплексу, організований Українською аграрною конфедерацією. Учасники: міністр аграрної політики України Юрій Мельник, президент УАК Леонід Козаченко, начальник відділу консультування при Федеральному Міністерстві харчування, сільського господарства і захисту прав споживачів (Німеччина) Гунтер Бергер. Телефони: 287-65-66, 8(050)313-06-32, 8(067)283-80-11. Реєстрація з 9-30.

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