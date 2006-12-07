Аеропорти Донецька і Харкова не приймають літаки

Харківський аеропорт через складні погодні умови сьогодні закритий для прийому і відправлення літаків.

Як повідомив кореспонденту УНІАН представник аеропорту, у Харкові зранку сильний туман, і погана видимість не дозволяє виконувати польоти.

За його словами, сьогодні за розкладом аеропорт забезпечує 5 рейсів, у тому числі й кілька міжнародних.

Через сильний туман досі закрито також аеропорт Донецька.

Як повідомили УНІАН у диспетчерській аеропорту, спочатку всі рейси з прибуття і відправлення були затримані до 11.00. Проте через туман, що не слабшає, служби аеропорту вимушені відмінити рейси до 13.00.

При цьому в диспетчерській уточнили, що з Донецька ще не відправлені навіть уранішні рейси, і працівники аеропорту "не можуть прогнозувати ситуацію через погодні умови".