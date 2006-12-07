Бойко спокушав американців чотирма китами енергетичної політики

Побудова міцної, надійної енергетичної економіки, яка забезпечить поставки ресурсів зі Сходу споживачам на Заході, є основою стратегічної політики України, заявив міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО на Українському бізнесовому форумі в Нью-Йорку (США).

Як повідомили УНІАН в прес-службі Мінпаливенерго України, в своїй доповіді, яку міністр зробив для американських інвесторів, він виділив чотири ключові позиції, на яких базується енергетична стратегія України:

- відданість України поглибленню загальної співпраці з ЄС, включаючи енергетичну сферу;

- концентрація на створенні сучасного енергетичного сектору в Україні;

- підтримка міцних відносин з Російською Федерацією;

- побудова справжнього стратегічного енергетичного партнерства з США, що принесе істотні вигоди обом сторонам.

Міністр повідомив, що в цьому контексті Україна проводить економічні реформи, які забезпечать сумісність вітчизняної і європейської економічних систем, модернізує промисловість і укріплює довгострокові партнерські відносини з Росією, Причорноморськими і Прикаспійськими країнами, енергетичні поставки яких є ключовими для забезпечення глобального енергетичного балансу.

«Створення прозорого, гнучкого і ефективного середовища для інвестицій і розширення бізнесу також є ключовими елементами нашої стратегії», - зазначив Ю.БОЙКО.

Зупиняючись на співпраці з ЄС, він повідомив, що диверсифікація поставок вуглеводнів в Україну і створення маршрутів транзиту енергоресурсів в Європу через територію України є пріоритетними завданнями.

«У цьому контексті велике значення має розвиток проекту трубопроводу Одеса-Броди-Плоцьк. Також ми повинні синхронізувати роботу української і європейської електроенергетичних систем», - сказав Ю.БОЙКО.

Щодо модернізації енергетичного сектору, він зазначив, що, згідно з енергетичною стратегією України, споживання енергії буде зменшено на 50%, у той час, як ВВП зросте втричі.

«Протягом наступних декількох років ми хочемо знизити споживання газу на 30% в металургії і на 20% в хімічній промисловості», - повідомив він.

За словами Ю.БОЙКА, до 2030 року планується знизити енергозалежність України від імпортованих енергоносіїв до 12%.

Коментуючи відносини з РФ, міністр зазначив, що в жовтні цього року з Росією були досягнуті важливі і взаємоприйнятні домовленості в нафтогазовій, електроенергетичній і ядерній сферах.

«Ми недавно підписали угоди, які визначають умови поставок газу в 2007 році і забезпечують збільшення обсягів транзиту російської нафти територією України», - повідомив Ю.БОЙКО.

Щодо українсько-американської співпраці, міністр зазначив, що Україна зацікавлена в залученні американських партнерів до Євразійського нафтотранспортного проекту.

«Цей стратегічний коридор базується на ідеї транспортування казахської нафти в Європу через трубопровід Одеса-Броди-Плоцьк», - сказав Ю.БОЙКО.