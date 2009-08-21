«Свинячий грип» вперше виявили у птахів

Вірус грипу А/H1N1, відомий також як "свинячий грип", був вперше виявлений не у людини і не у свиней (завдяки яким і одержав свою назву), а у птахів, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на Рейтер.

За словами представників міністерства охорони здоров`я Чилі, вірус грипу А/H1N1 знайшли в індичках, які вирощуються і продаються на двох фермах країни.

У заяві, на текст якого посилається агентство, наголошується, що поширення захворювання узято під контроль, а м`ясо індички і продукція, з нього повністю безпечні для споживання.

Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) 11 червня вперше більш ніж за 40 років офіційно оголосила про введення шостого, максимального рівня загрози пандемії у зв`язку зі стрімким розповсюдженням по світу грипу A/H1N1. За останніми даними регіональних бюро Всесвітньої організації охорони здоров`я, більше 2,1 тисячі людей у світі стали жертвами грипу A/H1N1, а кількість хворих перевищила 230 тисяч чоловік.