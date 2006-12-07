Київрада не підтримала рішення про скасування нових тарифів

У Київраді не підтримано проект рішення фракції “Нашої України” про скасування нових комунальних тарифів в столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, в той час, коли депутати між фракційного об’єднання «Демократичний Київ» блокували трибуну Київради, міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ поставив на голосування проект рішення, запропонований лідером “Нашої України” у Київраді Дмитром АНДРІЄВСЬКИМ. Оскільки всі депутати від фракцій “НУ”, БЮТ та блоку Кличка не були на своїх місцях, то за результатами голосування проект не був підтриманий жодним з цих депутатів, а також депутатами інших фракцій.

Спираючись на це, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, що цей проект рішення не знайшов підтримки, а отже, має розглядатись проект рішення, винесений до порядку денного за його пропозицією.

Депутати “Демократичного Києва” продовжили блокування трибуни, а також президії Київради. Між тим Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ погодився поставити вдруге на голосування проект від «Нашої України», але депутати не розійшлись по своїх місцях і продовжували блокування.

Після цього ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ провів переговори з Д.АНДРІЄВСЬКИМ, і після цього на засіданні було оголошено перерву на 15 хвилин.

Як повідомлялося, проект рішення Д.АНДРІЄВСЬКОГО передбачав скасування рішення про підвищення комунальних тарифів у Києві у 3,4 рази з 1 грудня. Також документом пропонувалося створити комісію Київради з вивчення правильності нарахування тарифів. Крім того, у проекті рішення передбачалося зобов’язати КМДА проводити поетапне підвищення тарифів, не більш ніж у 1,5 рази.