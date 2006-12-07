В Україні буде дощова погода

8 грудня за прогнозами синоптиків на території України очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. На більшій частині території країни вночі та в першій половині дня туман, у східних областях та на Прикарпатті ожеледь. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, в Карпатах, на Прикарпатті та в східних областях до 3° морозу; вдень 2-7° тепла, на крайньому заході та півдні країни 8-13°.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

9-10 грудня буде хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише в західних областях 10 грудня дощі. Місцями туман, у східній частині та на Прикарпатті ожеледь. Вітер південно-східний з переходом у західних областях на західний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 20-25 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у східних областях, а 9 грудня і на Прикарпатті до 3° морозу, вдень 3-8° тепла; на крайньому півдні та заході країни вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°.

11-12 грудня часом пройдуть опади, переважно у вигляді дощу, лише у східних областях без істотних опадів. Температура вночі на Лівобережжі (крім Херсонщини), а 12 грудня і місцями в західних областях 0-5° морозу, на решті території 0-5° тепла; вдень 2-8° тепла, 11 грудня на узбережжі морів та в Криму до 11°.

У м.Києві та області 8 грудня буде хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями по області туман. Вітер переважно південний, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 4-6°; по області вночі 0-4° тепла, вдень 2-7°.

9-10 грудня утримається хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла.

11-12 грудня пройдуть опади, переважно у вигляді дощу (12 грудня місцями невеликі). Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-8°.