Пікардійська терція заспівала в Брюсселі за Преслі, АББА і Джо Дассена

Українська група «Пікардійська терція» виступила з концертом у будинку Єврокомісії.

Як передає кореспондент УНІАН, концерт у холі будинку Єврокомісії тривав близько години. Музиканти виконали пісні як власні, так і відомі в Європі пісні з репертуарів Елвіса Преслі, АББА, Джо Дассена тощо.

Як повідомив УНІАН голова постійного представництва України при європейських інституціях Роман ШПЕК, концерти українських виконавців організовуються у Брюсселі постійно в рамках культурної програми. «Виступ «Пікардійської терції» це так би мовити розширення асортименту, це донесення української культури, яка є складовою частиною європейської, до європейських слухачів, бізнесменів, політиків та чиновників», - сказав Р.ШПЕК.

Він зазначив, що такі концерти проводяться за підтримки спонсорів, якими виступають найбільші українські компанії.

Сьогодні «Пікардійська терція» дасть ще один безкоштовний концерт в одному з концертних залів Брюсселя.