«УкрНет» обіцяє грошову винагороду за інформацію про рейдерів

Найбільший акціонер ЗАТ «Фтиком» (м. Донецьк) компанія «УкрНет», яка володіє 87% акцій «Фтикома», відновила управління підприємством після відбиття рейдерської атаки. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «УкрНет».

У повідомленні наголошується, що нині на підприємстві ведеться оптимізація бізнес-процесів, підвищення якості сервісу і поліпшення соціальних умов працівників, зокрема легалізація і виплата зарплати.

"Розв’язання організаційних і правових питань не позначиться на злагодженості роботи «Фтикома», своєчасному і якісному обслуговуванні клієнтів", – наголошується в повідомленні.

Водночас у повідомленні зазначено, що зараз на «Фтикоме» триває виїмка документів у рамках слідства щодо фактів діяльності колишнього директора А.ОВОДЕНКА і головного бухгалтера Е.КИРИЄНКО.

"Невдалий рейдер уже два тижні не з`являється на роботі, ховаючись від слідчих, акціонерів і працівників підприємства. Його приклад з 6 грудня наслідує і головний бухгалтер «Фтикома» Е.КИРИЄНКО", – зазначено в повідомленні.

Також у прес-службі повідомили, що компанія «УкрНет» усвідомлює всю важливість подій, що відбуваються, і, як мажоритарний акціонер «Фтикома», готова виплатити грошову винагороду будь-якому, хто надасть достовірну інформацію про місце перебування А.ОВОДЕНКА і Е.КИРИЄНКО, яка забезпечить їх зустріч з правоохоронними органами.

Нагадаємо, що «УкрНет», який володіє 87% акцій «Фтикома», успішно відбив рейдерську атаку на своє дочірнє підприємство, яким намагався заволодіти колишній директор, використовуючи міноритарного акціонера. Зокрема, використовуючи міноритарного акціонера Д.ТЕЛЕЖКІНА, А.ОВОДЕНКО «переконав» Ворошиловський райсуд м. Донецька заборонити акціонерам продавати акції, змінювати статут, звільнювати директора або скорочувати його повноваження. Донецький обласний апеляційний суд скасував обмеження.

Довідка УНІАН. Компанія «УкрНет» є лідером контент-ринку України. Щодня 1,5 мільйони інтернет-користувачів переглядають новини на головній сторінці «УкрНет» (www.ukr.net). Найпопулярніші ресурси «УкрНет» - послуги електронної пошти, розважальна інформація, електронний маркет, робота, подорожі тощо.

ЗАТ «НТЦ «Фтиком» - оператор телекомунікацій у Донецьку і Донецькій області. Має розвинену інфраструктуру волоконно-оптичного зв`язку, комутатори, базові станції, надає послуги місцевої телефонії і бездротового широкосмугового доступу. За даними представника акціонерів ЗАТ «Фтиком» Костянтина БІДОВОГО, тільки собівартість обладнання компанії становить не менше 4 млн. дол. З 2002 р. компанії «УкрНет» належить 87% акцій «Фтикома».