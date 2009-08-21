Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав мусульман України зі святом священного місяця Рамадан.

Текст вітання розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як зазначив глава держави, “час молитви та піст, наповнений глибоким духовним змістом, укріплює віру, дає сили і надію на щасливе майбутнє”.

“Щиро зичу всім нам віри у Всевишнього й любові до ближнього. Переконаний, що разом ми переборемо всі негаразди і труднощі, зробимо Україну успішною і процвітаючою”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.