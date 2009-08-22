Тимошенко доручила проіндексувати зарплати бюджетників

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила проіндексувати заробітну плату працівників бюджетної сфери відповідно до реального зафіксованого показника інфляції. Відповідне доручення глава уряду дала під час селекторної наради з керівниками місцевих органів влади з питань підготовки шкіл до нового навчального року, повідомили УНІАН у Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету Міністрів України.

«Місяць в місяць проіндексувати зарплати для всіх працюючих у бюджетній сфері на реальний показник інфляції», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО. Зокрема, прем’єр-міністр дала доручення Міністерству фінансів узгодити усі необхідні для цього рішення з Бюджетним комітетом Верховної Ради.

Глава уряду також доручила керівництву Донецької області, яка єдина по Україні має заборгованість перед освітянами, до 1 вересня повністю розрахуватися з працівниками бюджетної сфери: «До 1 вересня усі люди, які працюють у бюджетній сфері, мають отримати повний обсяг заробітної плати та відпускні, проіндексовані на реальний рівень інфляції».

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, інфляція в Україні за підсумками 2008 року становила – 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).

За січень-липень 2009 року інфляція в Україні становила 8,5%, при тому, що бюджет поточного року розраховувався з урахуванням інфляції 9,5%.