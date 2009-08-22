Реконструкція українських ГЕС здійснюється безперервно - Мінпаливенерго

Модернізація українських гідроелектростанцій (ГЕС) здійснюється безперервно.

Про це в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» заявив заступник міністра палива і енергетики України Сергій ПАВЛУША, відповідаючи на питання про стан українських ГЕС, зважаючи на трагедію на російській Саяно-Шушенській ГЕС.

«Ми багато робимо для модернізації наших ГЕС, поліпшення ефективності їх роботи і підвищення їх безпеки. На ці цілі прямують чималі кошти», - повідомив С.ПАВЛУША.

Зокрема, за словами заступника міністра, на дніпровських ГЕС реалізуються проекти, що співфінансуються Світовим банком реконструкції та розвитку (СБРР). Зокрема, відбувається вже другий етап реконструкції українських ГЕС із залученням кредиту СБРР.

«Це чималі гроші - близько 160 млн. дол. Це кредитна і грантова частини. Українська частка співфінансування цих проектів становить більш як 330 млн. дол. Зараз готуються переговори щодо додаткового фінансування з боку СБРР. Є також зацікавленість у фінансуванні з боку ЄБРР», - повідомив він.

Нагадаємо, Саяно-Шушенську ГЕС - найбільшу електростанцію Росії - було зупинено вранці 17 серпня через аварію. Під час ремонту одного з гідроагрегатів ГЕС до машинного залу хлинула вода. Аварія повністю знищила три гідроагрегати ГЕС і пошкодила всі решта. На ГЕС встановлено десять гідроагрегатів потужністю 640 МВт кожен. Кількість жертв аварії на Саяно-Шушенській ГЕС станом на ранок 22 серпня становила 66 осіб. Ліквідація наслідків аварії може зайняти до чотирьох років.