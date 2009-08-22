В «Укргазбанку» стверджують, що мільярд ніхто не розкрадав

«Укргазбанк» не порушував закон при використанні коштів рефінансування.

Про це заявив в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» голова правління «Укргазбанку» Олександр МОРОЗОВ, коментуючи заяву прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про зловживання банку при використанні коштів рефінансування.

Раніше прем`єр-міністр заявила, що надане «Укргазбанку» рефінансування у розмірі 1 млрд. грн. було переказане до маленького приватного банку.

За словами О.МОРОЗОВА, йдеться про гроші, які були на коррахунку і, по суті, з «Укргазбанку» не йшли.

«Ці гроші не пішли на офшори, вони залишаються в банку. Така ситуація виникла у зв`язку з тим, що «Іпобанку» було передано цілу низку кредитів з портфеля «Укргазбанку» для оптимізації, якою займалися акціонери з метою його продажу, а потім з метою отримання рефінансування від Нацбанку», — пояснив він.

Голова «Укргазбанку» сказав, що порушення мало місце, але воно було далеко не таким серйозним, як в інших банках, із яких гроші дійсно було виведено.

«Кожен банк може мати гроші на своєму коррахунку в іншому банку. Були порушені вимоги НБУ, які він виставляє при виділенні рефінансування. Але це не порушення закону і не крадіжка», — наголосив він.

Нагадаємо, на початку серпня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що при аналізі документації за трьома банками («Укргазбанк», банк «Київ» і «Родовід Банк») в їх роботі були виявлені серйозні порушення. «Ті зловживання, які ми відкрили, це просто вбиває морально, ось мене, наприклад, - як можна так робити в той час, коли в країні так складно, по суті справи руйнувати банки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що за інформацією, що є в уряду, один із цих банків одержав від Нацбанку рефінансування, і з одержаної суми мільярд гривень було переписано на «свій маленький банчок» під 1% річних.