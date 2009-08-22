Для членства в ЄС Україні треба реформувати місцеве самоврядування

У Вінниці сьогодні відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Реформування місцевого самоврядування України у відповідності до Європейської хартії місцевого самоврядування».

Як передає кореспондент УНІАН, організатором конференції виступило Міжнародне товариство «Україна-Польща-Німеччина», Вінницька обласна державна адміністрація, Національна академія держуправління при Президентові України та Депутатський клуб «Парламент».

У конференції взяли участь понад 380 учасників з різних регіонів України, серед яких представники центральної, регіональної та місцевої влади, народні депутати України різних скликань, парламентарі та представники місцевого самоврядування Польщі, Німеччини, Великобританії та Франції, представники Європейської асоціації колишніх членів парламентів країн-членів Ради Європи та Європейського союзу.

Під час першої частини конференції учасники говорили про європейський досвід реформування місцевого самоврядування, досвід вирішення проблем громади, реалізацію міжнародних проектів, правових аспектів реформування самоврядування в Україні.

Учасники конференції переконані, що, заговоривши про проблеми українського самоврядування у весь голос, таким чином будуть прискорені відповідні реформи в Україні.

Голова МГО «Україна-Польща-Німеччина» Сергій ТАТУСЯК підкреслив, що на сьогодні це актуально ще тому, що Україна є кандидатом в асоційоване членство в Європейському Союзі. Він нагадав, що приймаючи таке рішення 9 вересня 2008 року, учасники саміту «Україна-ЄС» наголосили, що для членства в Євросоюзі (асоційованого чи дійсного) Україні вкрай необхідно привести вітчизняне законодавство у відповідність до положень Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Верховною Радою України ще у 1997 році.

«Країною продовжують керувати ті, у кого в руках ресурси – фінансові, адміністративні, правові. Ми не повинні миритися з такою неприродною для суспільства недемократичною ситуацією. Українство потребує прогресивних змін вже давно и саме зараз час розпочати ці зміни», - сказав С.ТАТУСЯК.

Друга частина конференції проходила в режимі секційних засідань, яких працювало три.

Кожна секція напрацювала свої пропозиції до загальної резолюції конференції, яка буде направлена керівництву держави.