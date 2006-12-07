Посол Великої Британії вручить приз переможцеві конкурсу “Книжка року Бі-Бі-Сі”

У п`ятницю, 8 грудня о 18-00 відбудеться фінал конкурсу “Книжка року Бі-Бі-Сі”. У програмі: оголошення переможця і церемонія вручення премії. Приз переможцеві вручить Надзвичайний і Повноважний посол Великої Британії в Україні Тім Барроу (Британська рада в Україні, вул..Сковороди, 4/12, 3-ій поверх, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 490-56-00, 490-56-20.

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