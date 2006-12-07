Мін’юст: указ Президента порушує Конституцію

Міністерство юстиції вважає, що указ Президента про необхідність погодження з ним кандидатур для призначення на посади, зокрема, перших заступників, заступників міністра внутрішніх справ, міністра закордонних справ, міністра оборони, керівників структурних підрозділів Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони порушує низку положень Конституції України.

Про це йдеться в юридичному висновку Мін’юсту, розміщеному на офіційному сайті міністерства.

Міністерство зазначає, що Конституція України не містить положень, які відносили б до повноважень Президента України погодження кандидатур для призначення на посади перших заступників, заступників міністрів та керівників структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади України.

“Таким чином, видавши Указ „Про Перелік посад керівників військових формувань, правоохоронних органів, органів дипломатичної служби, кандидатури для призначення на які погоджуються з Президентом України", Президент України вийшов за межі своїх конституційних повноважень та перебрав на себе вирішення питань, що віднесені до компетенції Кабінету Міністрів України», - наголошується в юридичному висновку.

У зв’язку з цим Міністерство юстиції вважає за необхідне запропонувати Президенту України визнати зазначений Указ таким, що втратив чинність, утримавшись від виконання його положень.

Як повідомляв УНІАН, відповідний указом "Про Перелік посад керівників військових формувань, правоохоронних органів, органів дипломатичної служби, кандидатури для призначення на які погоджуються з Президентом України", глава держави підписав 4 грудня 2006 р.