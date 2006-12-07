Голова банківської ради: такий бюджет не можна підписувати

Бюджет не повинен бути підписаний у тому вигляді, в якому він був прийнятий Верховною Радою. Таку думку висловив народний депутат, голова Ради Асоціації українських банків Станіслав АРЖЕВІТІН у четвер журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, депутат підкреслює, що в документі, серед іншого, не виписані питання, пов`язані з борговими зобов`язаннями уряду перед Національним банком України.

С.АРЖЕВІТІН зазначив, що він подавав у Бюджетний комітет більше десятка пропозицій щодо врегулювання цих та інших питань, але вони не були враховані.

Депутат має намір звернутися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням не підписувати прийнятий Верховною Радою Закон «Про Державний бюджет України на 2007 рік».

Як повідомлялося, 6 грудня ц.р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про Державний бюджет України на 2007 рік». Документ передано на підпис Президенту