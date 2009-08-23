У ДТП на Миколаївщині травмовано п’ятеро людей

На 169 км автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, водій автомобіля “ВАЗ-21104”, рухаючись у напрямку м. Херсон, під час виконання маневру обгону виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем “Dacia Logan”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, унаслідок ДТП обидва водії, один пасажир автомобіля “ВАЗ” та двоє пасажирів автомобіля “Dacia” отримали тілесні ушкодження. Серед травмованих 14-річна дитина.