Богдан Ступка удостоєний премії ”Тріумф”

Народний артист України, художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Богдан СТУПКА став лауреатом премії "Тріумф" однойменного добродійного фонду (Росія).

Як передає «5-й канал», цю премію присуджують за визначні досягнення у літературі та мистецтві.

Церемонія нагородження відбудеться 22 січня у Москві. Окрім статуетки "Золотий ельф" Б.Ступка отримає 50 тисяч доларів.

Серед цьогорічних "тріумфаторів", окрім українського митця - композитор Софія Губайдуліна, кінорежисер Ельдар Рязанов, поет і композитор Юрій Шевчук.

Журі премії цього року очолював тележурналіст Володимир Познер. До журі входили актриси Алла Демідова і Інна Чурікова, письменники Василь Аксьонов і Михайло Жванецький, директор Державного музею мистецтв імені Пушкіна Ірина Антонова, режисер Сергій Бодров, музикант і диригент Володимир Співаков.