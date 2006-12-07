На Вінниччині, мов у Данії - шкільна котельня працює на соломі

У селі Вахнівка Липовецького району Вінницької області побудовано шкільну котельну, яка працює на соломі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Вінницької обласної державної адміністрації Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ.

За його словами, шкільна котельна була обладнана казаном виробництва компанії "Південьтеплоенергомонтаж" за ліцензією датської фірми "Passat Energy" потужністю 300 кВт дозволить щорічно економити близько 155 тис. куб. м природного газу.

О.ДОМБРОВСЬКИЙ уточнив, що будівництво такої котельної обійшлося бюджету області в 180 тис. гривень. "Для опалювання і забезпечення школи гарячою водою буде потрібно близько 240 тонн соломи, в середньому 2,9 тонни тюкованої соломи замінюватиме 1 тис. куб. м газу, при цьому ККД котельною становить 82%", - додав він.

О.ДОМБРОВСЬКИЙ також повідомив, що жителі Вахнівки не сприймали це нововведення, вважаючи, що таким чином село повертається в XIX століття. "Коли шкільна котельна запрацювала, мешканці села переконалися в її ефективності. Солом`яні пакунки як енергетичне паливо є звичним паливом для європейських країн і, скажімо, значна частина житлового сектора столиці Данії Копенгагена – опалюється саме за рахунок використання енергії соломи, якої в наший області вистачає", - додав він.