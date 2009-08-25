10 тисяч киян поставили підписи за скасування нових тарифів

Понад 10 тисяч киян висловилися проти нових тарифів на житлово-комунальні послуги. Про це повідомив один із лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«Кияни обурені новими тарифами на житлово-комунальні послуги. Про це свідчить різке падіння рівня проплат, який сьогодні ледве сягає 60%. А Київ завжди був лідером України у цьому питанні», - зазначив опозиційний політик.

«До моїх громадських приймалень постійно звертаються громадяни з проханням допомогти в оскарженні незаконних тарифів. Зрештою ми вдалися до практики збору підписів за їх скасування», - наголосив Дмитро Андрієвський.

За словами депутата, наступним кроком стане винесення проекту рішення про скасування нових тарифів на житлово-комунальні послуги на найближчу сесію Київради, що відбудеться 10 вересня.

«До підготовки такого проекту рішення ми плануємо залучити найширше коло громадськості. Вже запланована нарада з представниками громадських організацій та ОСББ. Впевнений, що разом ми подолаємо свавілля Черновецького та скасуємо незаконні тарифи», - наголосив Дмитро Андрієвський.