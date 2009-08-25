Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,40 грн./дол., що на 0,2% дорожче, порівняно з 24 серпня, продають – по 8,50 грн./дол., що на 0,5% дорожче, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,30-8,48 грн./дол., з продажу – 8,45-8,55 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках дещо підвищився, порівняно з 24 серпня, і становить сьогодні 11,94 грн./євро, продажу – на 1,2%, - до 12,20 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,79-12,08 грн./євро, з продажу – в межах 12,10-12,30 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 24 серпня, знизився на 0,8% і становить в середньому 0,251 грн./рубль, продажу – підвищився на 1,9%, - до 0,2679 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,20-0,264 грн./рубль, з продажу – 0,257-0,28 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить сьогодні 8,41 грн./дол., продажу – 8,51 грн./дол., курс купівлі/продажу дещо підвищився відучора. Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,30-8,45 грн./дол., з продажу – 8,48-8,55 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва дещо знизився відучора – до 11,99 грн./євро, продажу – підвищився на 0,8% - до 12,19 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,85-12,06 грн./євро, з продажу – в межах 12,12-12,25 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 24 серпня, знизився на 2% - до 0,2484 грн./рубль, курс продажу – збільшився на 1,4% - до 0,2677 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,20-0,261 грн./рубль, з продажу – 0,26-0,28 грн./рубль.

Курси валют, встановлені сьогодні в банках Києва:

«Укрексімбанк»: долар США – 8,37/8,47 грн., євро – 12,10/12,20 грн., рубль – 0,253/0,263 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,30/8,45 грн., євро – 11,50/12,20 грн., рубль – 0,24/0,26 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,35/8,47 грн., євро – 11,90/12,20 грн., рубль – 0,255/0,265 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 25 серпня, становить: гривні до долара США – 7,94, до євро – 11,37802, до російського рубля – 0,24856.