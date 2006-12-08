У Харкові - та ж проблема, що і в Донецьку
11:34, 08 грудня 2006Суспільство
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Другий день поспіль...
Через сильний туман другий день поспіль не працює Харківський аеропорт.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в адміністрації аеропорту, у п’ятницю незначне і короткочасне поліпшення погодних умов дозволило забезпечити за розкладом, о 7.50, виліт лише одного літака на Київ.
На цю годину, сказав представник аеропорту, туман не дозволяє приймати і відправляти літаки. За його словами, на сьогодні, враховуючи вчорашній «простій», «накопичилося 19 нездійснених рейсів».
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