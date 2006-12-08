Погода на 9-13 грудня

9 грудня за прогнозами синоптиків на території України буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. В Україні, крім крайнього заходу та півночі, тумани. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 4-9°, на крайньому заході та півдні 11-14° тепла; в східній частині вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

10-11 грудня утримається хмарна погода з проясненнями. У західних областях пройдуть помірні дощі, в Карпатах з мокрим снігом, 11 грудня у північних та центральних областях невеликі дощі; на решті території без істотних опадів, місцями тумани. Вітер у східній частині південно-східний; на решті території південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, на крайньому півдні 7-12° тепла; у східних областях, а 11 грудня і в Карпатах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

12-13 грудня - без істотних опадів, лише 12 грудня у західних та південних областях часом опади, переважно у вигляді дощу. Температура вночі 12 грудня 0-5° тепла, у східній частині та прикарпатських областях до 3° морозу, 13 грудня від 4° морозу до 1° тепла, на крайньому півдні до 5° тепла; вдень 2-8° тепла, в Криму до 10°.

У м.Києві та області 9 грудня буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 6-8°; по області вночі 2-7° тепла, вдень 4-9°.

10-11 грудня утримається хмарна погода з проясненнями. 10 грудня без істотних опадів, 11 грудня невеликий дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°.

12-13 грудня - без істотних опадів. Температура вночі 12 грудня 0-5° тепла, 13 грудня від 4° морозу до 1° тепла; вдень 2-8° тепла.