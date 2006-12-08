УБОЗ накрив конвертаційний центр, через який відмили 150 мільйонів

Співробітники УБОЗ УМВС України в Дніпропетровській області 6 грудня під час реалізації оперативних матеріалів ліквідували конвертаційний центр, через який з початку поточного року у тіньовий обіг переведено 150 млн. грн.

Поро це УНІАН повідомили у прес-групі УБОЗ.

Діяльність центру організували та забезпечували 9 осіб, громадян України, раніше не засуджених. Більшість з них є директорами приватних комерційних структур, двоє обіймали посади керівників Дніпропетровської філії одного з великих банків.

Зазначені особи протягом 2005-2006 років проводили безтоварні операції, з метою мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку. Зловмисники зареєстрували 7 підприємств, на які за підробленими документами отримали ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом та виконання будівельних робіт.

На рахунках підконтрольних фігурантам підприємствах акумулювалися грошові кошти суб’єктів підприємницької діяльності. У подальшому кошти перераховувалися на рахунки 8 підприємств з ознаками фіктивності, зареєстровані в Києві.

Поточні рахунки даних підприємств було відкрито у Дніпропетровській філії одного з банків, службові особи якого входили до складу злочинної групи та безпосередньо контролювали рахунки фіктивних підприємств. Готівкові кошти отримувалися в зазначеному банку з використанням поточних рахунків, відкритих на 40 підставних осіб – мешканців Дніпропетровської, Волинської, Запорізької областей.

За даним фактом прокуратурою Дніпропетровської області порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 Кримінального кодексу України.

Співробітники УБОЗ 6 грудня затримали одного з активних членів групи з готівкою в сумі 220 тис. грн., яку він отримав у банку. Водночас проведено 15 санкціонованих обшуків: в приміщенні банку; за місцем розташування тіньових офісів, у житлі та в автомобілях фігурантів. За постановами суду накладено арешти на рахунки підконтрольних фігурантам підприємств, що були відкриті в 6 банківських установах.